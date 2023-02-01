Прокуроры предъявили обвинения Алеку Болдуину: какой срок грозит актеру за убийство оператора

Прошло больше года со дня трагедии на съемочной площадке фильма Rust, и американские власти наконец предъявили обвинения главному актеру и продюсеру этого вестерна Алеку Болдуину.

64-летнюю кинозвезду обвиняют в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Напомним, Болдуин выстрелил в сторону камеры из револьвера, в котором в нарушение правил техники безопасности оказался боевой патрон. Пуля ранила женщину-оператора и стоящего рядом с ней режиссера фильма. Спасти жизнь первой не удалось.

Прокуроры говорят, что Алеку не следовало направлять револьвер на людей, поскольку «первое правило безопасности при обращении с оружием — никогда не направлять пистолет на того, в кого вы не собираетесь стрелять».

«Это безрассудное отклонение от известных стандартов, практики и протокола напрямую привело к стрельбе со смертельным исходом, — цитирует текст обвинения издание The Hollywood Reporter. — Болдуин действовал с умышленным пренебрежением к безопасности окружающих и таким образом подвергал опасности других людей».

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Прокуратура также утверждает, что актер-продюсер виноват в принятии на работу оружейника Ханны Гутьеррес-Рид, которая не справилась с безопасностью эксплуатации огнестрела на съемочной площадке. Якобы эта женщина оказалась недостаточно опытна, а дополнительных мер безопасности никто не обеспечил.

Ни Алека, ни Ханну пока не будут арестовывать в связи с обвинениями. Издание Variety отмечает, что обоим грозит до 18 месяцев тюрьмы в случае признания их виновными в непредумышленном убийстве, а также судебная система может накинуть им до пяти лет за использование огнестрельного оружия.