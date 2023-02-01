Когда дочка на первом месте! Прилучный поднял малышку Мию на руки, заставив ее счастливо заулыбаться

От Агаты Муцениеце у Павла Прилучного двое детей — сын Тимофей и дочка Мия. Сейчас «мажор» живет со звездой сериала «В клетке» Зепюр Брутян. Ходят слухи, что молодая жена не теряет времени и с детьми затягивать не будет. Тем более что Павел давно мечтает о третьем малыше. Ну а пока все свободное время актер уделяет старшим отпрыскам.

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Прилучный дал понять, что детей от Агаты Муцениеце он не бросал. Вместе они отмечают семейные праздники и дни рождения. Очередным поводом для встречи стала вечеринка в честь именинника Тимофея. Отец задарил его подарками. А дочку Мию актер поднял на руки, заставив малышку счастливо заулыбаться.