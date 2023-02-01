Когда дочка на первом месте! Прилучный поднял малышку Мию на руки, заставив ее счастливо заулыбаться

Когда дочка на первом месте! Прилучный поднял малышку Мию на руки, заставив ее счастливо заулыбаться

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

«Мажор» дал понять, что детей он не бросил.

От Агаты Муцениеце у Павла Прилучного двое детей — сын Тимофей и дочка Мия. Сейчас «мажор» живет со звездой сериала «В клетке» Зепюр Брутян. Ходят слухи, что молодая жена не теряет времени и с детьми затягивать не будет. Тем более что Павел давно мечтает о третьем малыше. Ну а пока все свободное время актер уделяет старшим отпрыскам. 

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Прилучный дал понять, что детей от Агаты Муцениеце он не бросал. Вместе они отмечают семейные праздники и дни рождения. Очередным поводом для встречи стала вечеринка в честь именинника Тимофея. Отец задарил его подарками. А дочку Мию актер поднял на руки, заставив малышку счастливо заулыбаться. 

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Фото: соцсети

«Когда для папы на первом месте!», «Вот она, принцесса! На руках носят», «Зепюр тоже родит Павлику! Небось о сыне мечтают», «Весь такой брутальный, а рядом с дочкой тает», — шутили фолловеры.

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