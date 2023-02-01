«В постоянном страхе»: Ксения Собчак пожаловалась на жизнь после дела о вымогательстве

Напомним, по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» коллегам Ксении Собчак грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев оказались в тюрьме, а вот сама Ксения Собчак без проблем перемещается по миру.

Однако Ксения переживает за себя и свой бизнес.