«В постоянном страхе»: Ксения Собчак пожаловалась на жизнь после дела о вымогательстве

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что дело о вымогательстве крупной суммы у главы «Ростеха» повлияло на ее стрессоустойчивость.
Собчак не уверена, что ее безопасности ничто не угрожает.
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«Ощущение, что я живу две разные жизни. Одна часть меня понимает, что надо взять себя в руки, работать (иначе все развалится), мотивировать людей вокруг и делать то, что должна в своей профессии. Другая часть меня постоянно в ожидании силового наезда, в постоянном страхе», — отметила Собчак в личном микроблоге.
Напомним, по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» коллегам Ксении Собчак грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев оказались в тюрьме, а вот сама Ксения Собчак без проблем перемещается по миру.
Однако Ксения переживает за себя и свой бизнес.