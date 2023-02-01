«Подражает Пугачевой»: над Таюрской, попросившей признать ее иноагентом, посмеялся Худяков

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Политик Роман Худяков высмеял поступок артистки, заметив, что он давно не оригинален, дескать, пытается быть похожей на Аллу Пугачеву, которая ранее заявляла о своей готовности быть признанной иностранным агентом, после того как ее мужа Максима Галкина* объявили на территории РФ таковым.

«Подражая Пугачевой, солистка останков группы Little Big Софья Таюрская просит признать ее иноагентом. Остальные музыканты не уехали за Прусикиным, но, к сожалению, молчат о своей позиции. Сережа и Антон, нехорошо отмалчиваться, когда «замазались» в такой грязи — люди все помнят — мы ждем…» — призвал Худяков в личном блоге.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.