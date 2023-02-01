«Я же вся мокрая»: Мария Горбань в прозрачной вуали показала соблазнительное декольте вблизи

Мария Горбань

Мария Горбань. Фото: соцсети 

Звезда сериала «Кухня» похвасталась необычным нарядом и засветила пикантные детали.

Российская актриса Мария Горбань выложила в Сеть видео в просвечивающем платье, которое надела на голое тело.

Мария прилетела в Россию для очередных съемок. В микроблоге Горбань делилась своими буднями. Она показывала работу со стилистами, визажистами и художниками по костюмам во время подготовки к фотосессии.

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Актриса успела похвастаться не только идеальным макияжем и аккуратно уложенными локонами, но и своей шикарной фигурой. Мария показала сразу несколько необычных нарядов.

Горбань сняла себя в мокром платье в виде вуали. Артистка продемонстрировала тонкую талию и округлую грудь, обтянутые мокрой тканью.

«Я же вся мокрая», – отметила Мария в личном микроблоге, комментируя свой наряд.

Напомним, ранее были названы три способа грамотно носить одежду с пайетками.

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