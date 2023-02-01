«И у меня есть седина»: Ксения Бородина поделилась, какие изменения настигли ее перед 40-летием

Телеведущая Ксения Бородина поделилась, что не собирается обновлять цвет волос и прятать седину.
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» не хочет кардинально менять свой образ. Однако иначе обстоят дела с убеждениями актрисы.
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Ксения Бородина ухаживает за волосами и пока предпочитает сохранять их натуральный цвет. Она ответила 27-летней девушке, которая пожаловалась на седину и поинтересовалась, красится ли звезда.
«Какой цвет на волосах? Свой цвет. Для начала это генетика, и у всех она разная. И у меня есть седина, но не криминально, пока можно и не красить», – заявила Бородина в своем микроблоге.
А еще Ксения поделилась, что попрощалась с вредной привычкой. Звезда заметила, что из-за курения страдали ее здоровье и внешность. Поэтому в один момент пришлось сделать ответственный шаг.
«Как бросить курить? Я просто решила, что мне это больше не нужно. Ничего в этом полезного для меня нет, и для кожи в том числе», – заключила Бородина.