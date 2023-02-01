«И у меня есть седина»: Ксения Бородина поделилась, какие изменения настигли ее перед 40-летием

«Какой цвет на волосах? Свой цвет. Для начала это генетика, и у всех она разная. И у меня есть седина, но не криминально, пока можно и не красить», – заявила Бородина в своем микроблоге.

А еще Ксения поделилась, что попрощалась с вредной привычкой. Звезда заметила, что из-за курения страдали ее здоровье и внешность. Поэтому в один момент пришлось сделать ответственный шаг.