«Позволила поцеловать себя в ножку»: Слава поделилась переменами в личной жизни с мужем, на которого держала обиду

Исполнительница Слава призналась, что готова забыть обиды на возлюбленного.

Напомним, еще недавно Слава заявила о размолвке с отцом своей второй дочери. А теперь Слава изменила мнение о бизнесмене Данилицком.

Слава отправилась на отдых вместе с мужем.

«Мы давно планировали этот отпуск. И потом, он отец Антонины. Я просто сказала, чтобы взял себе отдельный домик. Мы пару раз выпивали вместе. Я давала слабину и даже позволила поцеловать себя в ножку. Все! Этим и закончилось», – призналась Слава.

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