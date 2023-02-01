«Позволила поцеловать себя в ножку»: Слава поделилась переменами в личной жизни с мужем, на которого держала обиду

Исполнительница Слава призналась, что готова забыть обиды на возлюбленного.
Напомним, еще недавно Слава заявила о размолвке с отцом своей второй дочери. А теперь Слава изменила мнение о бизнесмене Данилицком.
Слава отправилась на отдых вместе с мужем.
«Мы давно планировали этот отпуск. И потом, он отец Антонины. Я просто сказала, чтобы взял себе отдельный домик. Мы пару раз выпивали вместе. Я давала слабину и даже позволила поцеловать себя в ножку. Все! Этим и закончилось», – призналась Слава.
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«Я надеюсь. Если он исправится, все будет хорошо. Все зависит только от него. Что нужно исправить? Все! Возраст, внешность, материальное положение… Шучу! Но там серьезные пункты. Способен ли он на изменения? Конечно! Все способны. Просто лениться не надо», – добавила Слава в эфире программы «Тема» канала RU.TV.
Напомним, ранее дочь Славы рассказала, как узнала о своей беременности.