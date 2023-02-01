«Позвонил, очень извинялся»: мать Ольги Бузовой рассказала о бывшем телеведущей

Родительница Ольги Бузовой рассказала, как бывший знаменитости просил прощения.

Ирина Александровна отметила, что бывший Ольги Бузовой – Тимофей Майоров – сумел сохранить дружбу с певицей. Бизнесмен лично звонил родильнице Бузовой и извинялся за прошлые ошибки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Он мне позвонил, очень извинялся, писал письма, мол, какая у меня бриллиантовая дочь, какая я замечательная мать. То есть он поступил как мужчина», – отметила родительница Бузовой в беседе с starhit.ru.