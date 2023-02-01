«Происходит за счет химического повреждения»: эксперт предупредила тех, кто использует народные средства для ухода за волосами

Оказывается, народные способы улучшить волосы не всегда бывают эффективными. А иногда даже опасными.
Специалист назвала методы, которые лучше не использовать на своих волосах.
Трихолог заявила, что применение перцовых и луковых растворов может испортить волосы. Для некоторых людей маски с этими веществами действительно дают эффект микроциркуляции. Но при этом человек получает неприятный запах на голове и дискомфорт.
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Данные растворы не подойдут людям с чувствительной кожей головы. У них такие маски могут вызвать дерматит, который в свою очередь приведет к выпадению волос.
«Это все происходит за счет химического повреждения агрессивным составом», – заявила Маркова в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее косметолог рассказала, как сохранить здоровье и сияние кожи.