«Это беспроигрышный вариант!»: Миддлтон в алом костюме со струящимися брюками вышла в свет с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон уже давно состоит в браке с принцем Уильямом. Она стала частью британской королевской семьи. Принцесса Уэльская успевает воспитывать троих детей, выполнять королевские обязанности. При этом она всегда выглядит безупречно. Ее образы становятся зачастую предметом осуждения в обществе.
30 января Миддлтон вышла в свет с мужем. Они отправились на мероприятие «Центра раннего детства при Королевском фонде», которое она учредила в 2021 года. Оно было приурочено к запуску нового проекта под названием «Формирование нас».
Кэтрин на публике предстала в алом костюме Alexander McQueen с жакетом на запах и струящимися брюками. туфли в тон дополнили образ. Принц подобрал галстук в тон лука жены.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«Образ Кейт в total red перетягивает внимание на себя. Во-первых, ее фигура сейчас очень ярко звучит, так как ушла из жизни королева Елизавета II и покинула страну Меган Маркл. Поэтому ей можно смело заявлять о себе в таком ярком цвете лидера. Наряд в таких острых формах, мыс туфелек и даже у сережек четкая геометрия.
Здесь уверенная лидерская позиция. Миддлтон дождалась звездного часа, поэтому она так ярко себя проявляет. Однозначно ей идет силуэт. Это беспроигрышный вариант! Total red в ее случае это не слишком. Фигура Кейт приближена к модельному типу, и рост позволяет, и форма, даже несмотря на откровенный вырез в зоне декольте. Это прям смело!» – пояснила эксперт.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве