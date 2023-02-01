«Это беспроигрышный вариант!»: Миддлтон в алом костюме со струящимися брюками вышла в свет с принцем Уильямом

30 января Миддлтон вышла в свет с мужем. Они отправились на мероприятие «Центра раннего детства при Королевском фонде», которое она учредила в 2021 года. Оно было приурочено к запуску нового проекта под названием «Формирование нас».

Кэтрин на публике предстала в алом костюме Alexander McQueen с жакетом на запах и струящимися брюками. туфли в тон дополнили образ. Принц подобрал галстук в тон лука жены.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».