Валя Иванова в белоснежном купальнике прилегла на лужайке: оголила шаровидную грудь, дразня Тимати

Тимати уже давно является не только рэпером, но и успешным бизнесменом. Не раз его сердце пытались завоевать девушки. Однако он не торопится прощаться с холостяцкой жизнью. В прошлом году артист закрутил роман с молодой моделью Надей Ивановой. Она уже познакомилась с его дочкой и сыном от прошлых отношений.
На этот раз пара улетела вместе отдыхать. Тимати занимается серфом и играет с детьми. Но иногда рэпер целуется с возлюбленной. Но на этот раз Валя поделилась новыми фото. Она в белоснежном купальнике понежилась на лужайке. Модель оголила свою упругую грудь в лифе из треугольников. Она не стала прикрывать свои прелести в лучах солнца.
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Валя Иванова. Фото: соцсети звезды
Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Иванова. Некоторые подписчики сравнили ее с Ириной Шейк.«Тимати навизуализировал Шейк», «Ему всегда нравилась Ирина Шейк, а вы чем-то напоминаете ее ,поэтому и выбрал вас, наверно», «Очень красивая», «Когда у девушки идеальные формы, а он ходит к доскам», — стали писать в Сети.
Валя Иванова. Фото: соцсети звезды