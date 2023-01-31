Валя Иванова в белоснежном купальнике прилегла на лужайке: оголила шаровидную грудь, дразня Тимати

На этот раз пара улетела вместе отдыхать. Тимати занимается серфом и играет с детьми. Но иногда рэпер целуется с возлюбленной. Но на этот раз Валя поделилась новыми фото. Она в белоснежном купальнике понежилась на лужайке. Модель оголила свою упругую грудь в лифе из треугольников. Она не стала прикрывать свои прелести в лучах солнца.

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