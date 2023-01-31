Бесстыдно запустила руку между ног: Рудова в тугих шортах блеснула «сочными» бедрами

А вот 31 января Рудова решила показать, как умеет веселится. Она оторвалась подругой. Блондинка в тугих шортах присела на корточки. Она обнажила свои рельефные бедра. Актриса запустила руку между ног. А вот ее подруга схватила себя за косу и потянула вверх. Наталья игриво посмотрела в камеру.

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Поклонники бурно стали обсуждать кадр. Многие решили, что Наталья решила пошалить. А некоторые восхитились ее спортивной фигурой. «Шортики трещат», «Шикарные икры», «Какая вы дерзкая», «Руки лучше держать на виду», «Ой, какое фото», — написали подписчики.