Бесстыдно запустила руку между ног: Рудова в тугих шортах блеснула «сочными» бедрами

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Многие ее любят благодаря роли в сериале «Татьянин день». Примечательно, что блондинка продолжает строить карьеру. Ей довелось поработать с Дмитрием Нагиевым и Павлом Прилучным. Однако в январе она устроила себе отпуск. Звезда нелавно отдохнула в Дубае.
А вот 31 января Рудова решила показать, как умеет веселится. Она оторвалась подругой. Блондинка в тугих шортах присела на корточки. Она обнажила свои рельефные бедра. Актриса запустила руку между ног. А вот ее подруга схватила себя за косу и потянула вверх. Наталья игриво посмотрела в камеру.
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Поклонники бурно стали обсуждать кадр. Многие решили, что Наталья решила пошалить. А некоторые восхитились ее спортивной фигурой. «Шортики трещат», «Шикарные икры», «Какая вы дерзкая», «Руки лучше держать на виду», «Ой, какое фото», — написали подписчики.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды