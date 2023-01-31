Ани Лорак запечатлелась со своей повзрослевшей дочкой от турецкого бизнесмена в самолете: София – копия папы

Ани Лорак является популярной исполнительницей. Она уже много лет выступает на публике. Певица в прошлом году на время пропала. Как оказалось, она путешествовала. Но уже в декабре артистка возобновила выступления и теперь готовится к выпуску нового альбома. Еще не так давно звезда делилась кадрами из Москвы, но теперь она снова путешествует.
На этот раз Каролина (Настоящее имя звезды, – Прим.ред.) поделилась редкими кадрами с дочкой Софией, которую родила от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. 11-летняя наследница певицы высветлила челку и надела наушники. Лорак облачилась в черное и надела любимую кепку. Они запечатлелись в самолете.
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Ани Лорак с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что София повзрослела. Пользователи Сети решили, что она растет копией отца. Другие осыпали комплиментами Лорак, которая в 44 года выглядит моложе многих сверстниц. «Ох, какие красотки», «Как выросла малышка», «Отдыхать собрались?», «Милашка растет! Похожа на папу», — стали писать подписчики.