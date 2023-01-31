Ани Лорак запечатлелась со своей повзрослевшей дочкой от турецкого бизнесмена в самолете: София – копия папы

На этот раз Каролина (Настоящее имя звезды, – Прим.ред.) поделилась редкими кадрами с дочкой Софией, которую родила от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. 11-летняя наследница певицы высветлила челку и надела наушники. Лорак облачилась в черное и надела любимую кепку. Они запечатлелись в самолете.

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