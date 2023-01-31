«Получила свою первую порцию аплодисментов»: младшая дочь Марии Порошиной удивила публику в театре

Актриса Мария Порошина - многодетная мама, у нее пятеро наследников - четыре дочери и сын. И если старшая наследница звезды театра и кино Полина уже давно снимается в кино, то младшая, Глафира, только готовится покорять театральные подмостки.
В феврале Глафире исполнится семь лет, но девочка уже успела произвести фурор в театре. Малышка посетила спектакль «Снежный вальс», в котором играла ее мама Мария Порошина. Героиня Марии Порошиной - немного необычная женщина, жизнерадостная, любящая очень яркие наряды и по утрам занимающаяся аэробикой под цветомузыку.
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«Когда Глаша это увидела, поднялась со своего места и тоже стала танцевать! Она вообще девочка непосредственная, может прокомментировать из зала происходящее на сцене. Однажды выкрикнула очень по делу: «Шедеврально!» И ей захлопал зал. Так дочка получила свою первую порцию аплодисментов», - рассказала Мария Порошина.
Мария Порошина рассказала, что дочка очень любит петь, и дома ее все зовут «наша Надежда Бабкина».
По материалам «7 дней».