«Получила свою первую порцию аплодисментов»: младшая дочь Марии Порошиной удивила публику в театре

Актриса Мария Порошина - многодетная мама, у нее пятеро наследников - четыре дочери и сын. И если старшая наследница звезды театра и кино Полина уже давно снимается в кино, то младшая, Глафира, только готовится покорять театральные подмостки.

В феврале Глафире исполнится семь лет, но девочка уже успела произвести фурор в театре. Малышка посетила спектакль «Снежный вальс», в котором играла ее мама Мария Порошина. Героиня Марии Порошиной - немного необычная женщина, жизнерадостная, любящая очень яркие наряды и по утрам занимающаяся аэробикой под цветомузыку.

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