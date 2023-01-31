«Срамота! Это стиль собачки?»: Нюша устроила откровенные танцы в спальне, оголив свою «сдобу» на камеру

Нюша уже много лет выступает на сцене. В свое время она с трудом находила свободное время, так как регулярно гастролировала. Но теперь певица поставила на первое место семью. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Артистка перебралась жить в Дубай, где то и дело носит смелые наряды.
Недавно певица улетела отдыхать на Мальдивы. Она проводит время на курорте без детей. Нюша делится кадрами, на которых красуется в купальнике. А 31 января она решила выложить откровенное видео, снятое в спальне. Она надела вязаную тунику в дырочках и стала танцевать тверк. Артистка повернулась к камере своей пятой точкой и стала трясти прелестями. Сквозь ткань светились трусы.
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Поклонники были поражены. Эротичные танцы вызвали у них оторопь. Многие подвергли звезду критике. «Ой, это зачем замужней даме так трясти задом?», «Разочаровала, никакой скромности», «Срамота! Это стиль собачки?», «Почему-то смотреть неприятно», «Зачетный орех», — стали писать в Сети.