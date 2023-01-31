«Срамота! Это стиль собачки?»: Нюша устроила откровенные танцы в спальне, оголив свою «сдобу» на камеру

Недавно певица улетела отдыхать на Мальдивы. Она проводит время на курорте без детей. Нюша делится кадрами, на которых красуется в купальнике. А 31 января она решила выложить откровенное видео, снятое в спальне. Она надела вязаную тунику в дырочках и стала танцевать тверк. Артистка повернулась к камере своей пятой точкой и стала трясти прелестями. Сквозь ткань светились трусы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».