Ноги от ушей: дочь Седоковой поразила подписчиков своей красотой

Старшая дочь певицы Анны Седоковой — Алина — растет настоящей красоткой, вся в мать. На днях девушка опубликовала в соцсети новое видео. В ролике 18-летняя дочь звезды сменила несколько ярких нарядов.

Также Алина покрасовалась перед камерой в свободных штанах и свитере, платье с декольте и купальнике. Одежда соблазнительно подчеркнула ее идеальную фигуру с прокачанным прессом.

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Приятно удивленные пользователи засыпали девушку комплиментами.