Ноги от ушей: дочь Седоковой поразила подписчиков своей красотой

Старшая дочь певицы Анны Седоковой — Алина — растет настоящей красоткой, вся в мать. На днях девушка опубликовала в соцсети новое видео. В ролике 18-летняя дочь звезды сменила несколько ярких нарядов.
Также Алина покрасовалась перед камерой в свободных штанах и свитере, платье с декольте и купальнике. Одежда соблазнительно подчеркнула ее идеальную фигуру с прокачанным прессом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Приятно удивленные пользователи засыпали девушку комплиментами.
«Какая красотка выросла! Стала круче мамки»; «Потрясающе хороша»; «Фигура просто выше всех похвал. Стройняшка»; «Пресс моей мечты»; «Очаровашка! Ноги от ушей», — выразили свой восторг они.
Накануне Седокова поделилась с подписчиками неприятной новостью. Дело в том, что в семье у артистки два питомца. Вокалистка рассказала, что собаки иногда не помогут поладить друг с другом. И в итоге их конфликт привел к тому, что Анна получила травму.