Сестренки: Виторган и Млодик засняли подросших дочерей, нежно обнимающих друг друга, — девочки начали меняться

Актерская пара Эммануил Виторган и Ирина Млодик уже в очень зрелом возрасте обзавелись детьми. У пары подрастают две дочери-погодки. Старшей наследнице артистов, Этель, в конце февраля исполнится пять лет. А младшей, Кларочке, только в августе будет четыре года.

Девочки обожают друг друга. Эммануил Виторган и Ирина Млодик делают все для того, чтобы сестренки росли дружными.

Пара периодически показывает дочерей поклонникам, чтобы те видели, как растут и меняются Этель и Клара. На этот раз Эммануил Виторган разместил в микроблоге новое фото девочек. В кадре они запечатлены в игровой комнате. Этель нежно обнимает Клару. Поклонники тут же обратили внимание, что девочки подросли и начали меняться внешне, но по-прежнему очаровательны.

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