Сестренки: Виторган и Млодик засняли подросших дочерей, нежно обнимающих друг друга, — девочки начали меняться

Ирина Млодик и Эммануил Виторган

Ирина Млодик и Эммануил Виторган. Фото: Global Look Press

Наследницы Эммануила Виторгана и Ирины Млодик предстали на фото в игровой комнате.

Актерская пара Эммануил Виторган и Ирина Млодик уже в очень зрелом возрасте обзавелись детьми. У пары подрастают две дочери-погодки. Старшей наследнице артистов, Этель, в конце февраля исполнится пять лет. А младшей, Кларочке, только в августе будет четыре года.

Девочки обожают друг друга. Эммануил Виторган и Ирина Млодик делают все для того, чтобы сестренки росли дружными. 

Пара периодически показывает дочерей поклонникам, чтобы те видели, как растут и меняются Этель и Клара. На этот раз Эммануил Виторган разместил в микроблоге новое фото девочек. В кадре они запечатлены в игровой комнате. Этель нежно обнимает Клару. Поклонники тут же обратили внимание, что девочки подросли и начали меняться внешне, но по-прежнему очаровательны.

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Дочери Эммануила Виторгана и Ирины Млодик. Фото: соцсети

«Доченьки», — подписал кадр Эммануил Виторган.

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