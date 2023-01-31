Лопырева в купальнике с разрезами встала на колени, оголив свои загорелые бедра: поза «рогатки»

На этот раз Виктория устроила фотосессию на пляже. Она взяла с собой множество купальников. На новом фото модель предстала в нюдовом купальнике с разрезами по бокам. Она встала на колени, оголив свои загорелые бедра. Лопырева показала идеальные ноги. Она не стала прикрывать роскошный бюст.

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