Лопырева в купальнике с разрезами встала на колени, оголив свои загорелые бедра: поза «рогатки»

Виктория Лопырева является обладательницей титула «Мисс Россия». Она раньше работала на телевидении и активно участвовала в модных показах. Вот уже почти три года блондинка живет в Дубае. На этот раз она решила устроить себе отпуск. Светская львица сменила вечерние наряды на пляжные юбки.
На этот раз Виктория устроила фотосессию на пляже. Она взяла с собой множество купальников. На новом фото модель предстала в нюдовом купальнике с разрезами по бокам. Она встала на колени, оголив свои загорелые бедра. Лопырева показала идеальные ноги. Она не стала прикрывать роскошный бюст.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, в какой форме находится Виктория в 39 лет. А вот за позу «рогатка» ее некоторые подвергли критике. «Вот это фигурка», «Красивая очень», «Просто бесподобная», «Вау, какое декольте», «Зачем ноги так расставлять? Вульгарно», «Ну хочется видеть в элегантных позах», «Купальник хороший», — стали писать в Сети.