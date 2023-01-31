Один поход к стилисту — и другой человек: кардинально новый имидж Леши Безуса вызвал бурную реакцию поклонников

Бывший участник «Дома-2» Леша Безус решился на кардинальную смену имиджа. Один поход к стилисту сделал его неузнаваемым.
В микроблоге Алексей Безус показал, как стал выглядеть после окрашивания, стрижки и укладки. Из шатена он превратился в платинового блондина.
«Время экспериментов», — подписал видео со своим участием Алексей Безус.
Поклонники на его преображение отреагировали неоднозначно. Одни пришли в восторг, вторые заявили, что не готовы принять такого Лешу Безуса.
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«Ну один раз попробовать можно, но не постоянно так ходить. Бррр», «Отвал башки, Леша!», «А тебе, кстати, очень классно», «Блин, да ну на фиг! Ну нет, плиз. Я, может, старая, ну или старомодная, скорее, и то и другое, но нет, Алексей!» — высказались в Сети.
Теперь Леша Безус выглядит так. Фото: скрин соцсети