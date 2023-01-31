Один поход к стилисту — и другой человек: кардинально новый имидж Леши Безуса вызвал бурную реакцию поклонников

Бывший участник «Дома-2» Леша Безус решился на кардинальную смену имиджа. Один поход к стилисту сделал его неузнаваемым.

В микроблоге Алексей Безус показал, как стал выглядеть после окрашивания, стрижки и укладки. Из шатена он превратился в платинового блондина.

«Время экспериментов», — подписал видео со своим участием Алексей Безус.

Поклонники на его преображение отреагировали неоднозначно. Одни пришли в восторг, вторые заявили, что не готовы принять такого Лешу Безуса.

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