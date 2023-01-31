«Вопрос будет решен оперативно»: после публикации в «Комсомолке» Николая Дроздова снова прикрепят к поликлинике

Известного ученого и телеведущего Николая Дроздова, который сейчас находится на лечении в больнице со сломанными ребрами, вновь прикрепят к поликлинике.

Такое обещание дали чиновники от здравоохранения после публикаций на сайте kp.ru.

«Вопрос о прикреплении Николая Николаевича к привычной ему поликлинике будет оперативно решен», — пообещали в соответствующих органах.

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