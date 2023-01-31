«Вопрос будет решен оперативно»: после публикации в «Комсомолке» Николая Дроздова снова прикрепят к поликлинике

Известного ученого и телеведущего Николая Дроздова, который сейчас находится на лечении в больнице со сломанными ребрами, вновь прикрепят к поликлинике.
Такое обещание дали чиновники от здравоохранения после публикаций на сайте kp.ru.
«Вопрос о прикреплении Николая Николаевича к привычной ему поликлинике будет оперативно решен», — пообещали в соответствующих органах.
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Напомним, ранее супруга Николая Дроздова Татьяна рассказала журналистам, что телеведущего открепили от поликлиники, и она не смогла записать мужа к врачу.
«Посмотрели, что 85 лет какому-то Дроздову, а к врачам не ходит: может быть, решили, что он умер — вот и открепили? Но почему не предупредили? Хотя бы позвонили и спросили, телефон ведь есть. Когда я захотела его записать на прием к доктору, то уже не смогла», — поделилась жена Николая Дроздова.
Сейчас Николай Дроздов находится на лечении в клинике, а позже ему понадобится амбулаторное наблюдение.
По материалам kp.ru