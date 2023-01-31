«Наркоманский бред»: парижский спектакль Ренаты Литвиновой разнесли в пух и прах

«Литвинова — это не русская культура, это наркоманский бред. Она придумала себе такой образ, но она не актриса, тут не чувствуется школы… Хрен пойми что. А потом к ней выскочила Земфира на сцену, и нам это преподносят как искусство. Все-таки хорошо, что они уехали…» — отметил Михаил Шахназаров.