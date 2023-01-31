«Наркоманский бред»: парижский спектакль Ренаты Литвиновой разнесли в пух и прах

Рената Литвинова

Рената Литвинова. Фото: Global Look Press

Публицист Михаил Шахназаров заявил, что постановка Ренаты Литвиновой не имеет отношения к русскому искусству.

В минувшие выходные в Париже прошла премьера спектакля «Кактус», в котором в качестве сценариста, режиссера и актрисы выступила Рената Литвинова.

В центре сюжета — волшебница по имени Она, ждущая возлюбленного, который не спешит возвращаться к ней. Коротая время, героиня пьет шампанское, ссорится с соседкой, разговаривает с кактусом и голубем.

Публицист Михаил Шахназаров, известный своими резкими высказываниями в адрес знаменитостей, покинувших Россию, нелестно отозвался о спектакле Ренаты Литвиновой.

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«Литвинова — это не русская культура, это наркоманский бред. Она придумала себе такой образ, но она не актриса, тут не чувствуется школы… Хрен пойми что. А потом к ней выскочила Земфира на сцену, и нам это преподносят как искусство. Все-таки хорошо, что они уехали…» — отметил Михаил Шахназаров.

По материалам YouTube-шоу «Полный абзац»

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