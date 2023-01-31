«У меня такого никогда не было»: Агата Муцениеце похвасталась, что с ней знакомится рекордное число мужчин

Агата Муцениеце продолжает строить карьеру в кино. При этом она растит сына Тимофея и дочку Мию, которых родила от Павла Прилучного. Супруги состоят в разводе два года, но не так давно звезда сериала «Мажор» женился на Зепюр Брутян. А вот его экс-жена пока не решилась на новый роман.
В последнее время Агата стала более уверенной в себе. Она хвастает постройневшей фигурой, снимается в смелых фотосессиях. На этот раз после очередной съемки в плюшевой шубке актриса села за руль. Она похвасталась, что на нее неожиданно обрушилось рекордное количество мужского внимания.
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«Друзья, у меня рекорд. Вроде бы на улице еще не весна, но ко мне сегодня уже три раза подошли познакомиться. Три! У меня такого не было никогда! И все предлагают: "Девушка, а как с вами кофе попить?" Что происходит? Я сегодня неотразима? Один мужчина со мной познакомился в машине, на дороге. Причем, мужчина ехал с мамой.
Они мне начали сигналить. Думала, что-то отвалилось. Потом приехала на тренировку, и снова мужчина подошел. А я с гулькой, ребят! Мне, конечно, приятно! Чтобы три раза за день! Поехала чувствовать себя красивой», — поделилась звезда