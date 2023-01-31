Ани Лорак в алом платье в пол сразила «гром-бедрами»: провела рукой по своим аппетитным изгибам

Ани Лорак уже давно выступает на сцене. В свое время она ездила на «Евровидение», а поддерживал ее Филипп Киркоров. Их дружба стала такой крепкой, что они начали дружить семьями. Однако в прошлом году певица на время пропала из поля зрения фанатов, так как путешествовала. А вот в конце года она вернулась в Москву, где даже выступала на сцене.
На этот раз Лорак поделилась кадрами с новой фотосессии. Она объявила, что скоро выпустит новый альбом. На фото певица предстала в алом платье в пол на тонких бретельках. Она игриво обнажила свою ножку. Наряд облегал ее изящные изгибы фигуры. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) провела рукой по своим формам.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ани Лорак. Фото: соцсети звезды
«Мои любимые, спасибо вам за поддержку, за ваши эмоции и множество каверов на новую песню «Обратный отсчет»! Я все вижу и замечаю!» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали ее комплиментами. «Каролина, какая же вы красивая», «Какие красивые фото! Цвет очень идет», «Ну какой сюрприз, Каролиночка, ты красотка внеземная», «Фигура аппетитная», — стали писать подписчики.