Ани Лорак в алом платье в пол сразила «гром-бедрами»: провела рукой по своим аппетитным изгибам

На этот раз Лорак поделилась кадрами с новой фотосессии. Она объявила, что скоро выпустит новый альбом. На фото певица предстала в алом платье в пол на тонких бретельках. Она игриво обнажила свою ножку. Наряд облегал ее изящные изгибы фигуры. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) провела рукой по своим формам.

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