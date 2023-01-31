Ох, какое декольте: Каролина Севастьянова эффектно упаковала грудь в черный лиф, отделив одну от другой, — манкая впадинка

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова умеет эффектно подать себя. 27-летняя спортсменка овладела навыками самопрезентации во время соревнований и сейчас прекрасно использует приемы и позы ради красивых снимков в микроблоге.
Обладающая совершенными формами и великолепной фигурой, Каролина Севастьянова изо дня в день демонстрирует всем свои прелести.
На этот раз звезда художественной гимнастики отметилась в наряде с глубоким декольте.
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Каролина Севастьянова эффектно упаковала свою грудь в черный лиф, продемонстрировав манящую впадинку между грудей.
Поклонникам остается только восхищаться шикарными видами. Мужчины предлагают роскошной Каролине руку и сердце не глядя.
Каролина Севастьянова и ее эффектное декольте. Фото: соцсети