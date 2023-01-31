«С днем рождения, доченька»: мама Юлии Началовой публично обратилась к покойной наследнице

31 января — день рождения ныне покойной певицы Юлии Началовой, ей могло бы исполниться 42 года. В марте 2019 Юлия Началова скончалась в результате тяжелой болезни, вокалистка навсегда осталась молодой, 38-летней женщиной.
В своем микроблоге безутешная мама певицы Таисия Началова напомнила поклонникам Юлии, какой сегодня день. Она публично обратилась к дочери.
«31 января. День рождения Юли. 4 года как мы живем песнями, выступлениями, воспоминаниями… С днем рождения, доченька», — написала Таисия Началова.
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Публикацию Таисия Началова сопроводила видео, на котором запечатлено выступление Юлии Началовой на юбилейном творческом вечере композитора Никиты Богословского. Юлия исполнила песню «Пойми меня». Концерт показывали в эфире телеканала «Россия 1».
«Прекрасная, была есть и будет! С днем рождения! Спасибо за такую дочку! Верочка — чудесное продолжение. Счастья вам, добра, и пусть внучка радует вас», «Полюбила ее со времен «Утренней звезды». Юля была старше меня всего на два года. С ней ушло мое детство — это моя личная трагедия... Вечная память!», «С днем рождения вашей доченьки! Юля… Ничего не забывается, все так же не хватает ее позитива, ее легкого отношения к трудностям жизненным. Надеюсь, она была счастлива, сейчас она свободна», — высказались под видео поклонники ныне покойной Юлии Началовой.