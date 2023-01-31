«С днем рождения, доченька»: мама Юлии Началовой публично обратилась к покойной наследнице

31 января — день рождения ныне покойной певицы Юлии Началовой, ей могло бы исполниться 42 года. В марте 2019 Юлия Началова скончалась в результате тяжелой болезни, вокалистка навсегда осталась молодой, 38-летней женщиной.

В своем микроблоге безутешная мама певицы Таисия Началова напомнила поклонникам Юлии, какой сегодня день. Она публично обратилась к дочери.