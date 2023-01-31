Станет проще улететь во Францию и Италию: появились новые авиарейсы в Европу

Как следует из сообщения авиакомпании, воспользоваться рейсами можно будет с 28 марта. Полеты будут совершаться из Ташкента в Италию. А с 31 марта можно будет улететь во Францию.

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«Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и пятницам», — пояснила пресс-служба авиаперевозчика.

Также отмечается, что стоимость перелета по маршруту Ташкент – Милан – Ташкент обойдется пассажирам в не такую и большую сумму — от 37,6 тысячи рублей. А вот слетать из Ташкента в Париж и обратно можно будет уже за 40 тысяч рублей.