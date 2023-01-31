Станет проще улететь во Францию и Италию: появились новые авиарейсы в Европу

В 2022 году Россия попала под санкции, поэтому теперь улететь в Европу сложно, но это сделать можно только через третьи страны. Увеличился и срок оформления шенгенских виз, но их все еще выдают. А недавно россиян обрадовали новой возможностью для полетов. Авиакомпания Uzbekistan Airways уже в марте возобновит рейсы в Милан и Париж.
Как следует из сообщения авиакомпании, воспользоваться рейсами можно будет с 28 марта. Полеты будут совершаться из Ташкента в Италию. А с 31 марта можно будет улететь во Францию.
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«Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и пятницам», — пояснила пресс-служба авиаперевозчика.
Также отмечается, что стоимость перелета по маршруту Ташкент – Милан – Ташкент обойдется пассажирам в не такую и большую сумму — от 37,6 тысячи рублей. А вот слетать из Ташкента в Париж и обратно можно будет уже за 40 тысяч рублей.