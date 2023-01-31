Нюша в лифе из треугольников оголила свои прелести: крупным планом показала «упругие мячики»

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она успела стать популярной исполнительницей. Однако артистка в последнее время редко дает концерты. После вторых родов она решила сделать себе размеренный график. Певица иногда выходит в свет, наряжается для красных дорожек. А в конце января звезда улетела на Мальдивы.
Примечательно, что Нюша активно занимается спортом и растяжкой. Она уже хвасталась результатами похудения. А теперь певица сняла пикантное видео. Она покрасовалась в ярком купальнике перед камерой. Артистка крупным планом показала изящную грудь в лифе из треугольников. Она игриво приоткрыла рот.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Однако некоторые раскритиковали Нюшу за такие смелые кадры. «Неприятно смотреть», «Ну и в чем смысл?», «Грудь-кроха», «Ой, горячая чика в деле», «Фигурка все прекраснее», «В купальнике нужно загорать, а не кривляться», — стали писать в Сети.