Неужели причина в Порошиной? Звезда сериала «Всегда говори «всегда» Ярослав Бойко официально развелся с женой

Актер Ярослав Бойко и его жена, танцовщица Рамуна Ходоркайте официально развелись после 23-х лет брака. Союз был расторгнут мировым судьей 31 января 2023 года.

Известно, что заявление на расторжение брака подавал 52-летний Ярослав Бойко. Судья давал паре время на примирение, назначив судебное заседание на 13 января. В этот день ни Бойко, ни Ходоркайте в суд не явились, он был перенесен на 31 января. Судья вынес решение о расторжении брака в отсутствие истца и ответчика.

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