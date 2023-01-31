Неужели причина в Порошиной? Звезда сериала «Всегда говори «всегда» Ярослав Бойко официально развелся с женой

Ярослав Бойко и Мария Порошина

Ярослав Бойко и Мария Порошина. Фото: Global Look Press

Ярослав Бойко и его супруга, танцовщица Рамуна Ходоркайте, расстались после 23 лет брака.

Актер Ярослав Бойко и его жена, танцовщица Рамуна Ходоркайте официально развелись после 23-х лет брака. Союз был расторгнут мировым судьей 31 января 2023 года.

Известно, что заявление на расторжение брака подавал 52-летний Ярослав Бойко. Судья давал паре время на примирение, назначив судебное заседание на 13 января. В этот день ни Бойко, ни Ходоркайте в суд не явились, он был перенесен на 31 января. Судья вынес решение о расторжении брака в отсутствие истца и ответчика.

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Напомним, Ярославу Бойко приписывали роман с актрисой Марией Порошиной. Они очень убедительно исполнили роли влюбленных в сериале «Всегда говори «всегда». Поговаривали, что младшего сына Мария Порошина могла родить именно от Бойко. Отца мальчика актриса скрывает и по сей день.

По материалам «СтарХита»

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