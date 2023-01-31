«Бибер, я забыла у тебя свою одежду»: обнаженная Клава Кока прикрыла свои прелести диджитал-платьем

Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Певица удивила поклонников своим сказочным образом. Она едва прикрыла прелести.

Клава Кока является одной из самых известных певиц. Она выпустила множество хитов и спела дуэтом с Нилетто, Александром Реввой и другими селебрити. Артистка не скрывает, что ищет себе жениха. Она то и дело предстает в дерзких образах.  Теперь блондинка путешествует. На этот раз она вышла на улицу в Гонконге. 

Клава снова удивила поклонников. В последнее время она все чаще оголяется на камеру. На этот раз певица обнажила фигуру, но прикрыла прелести на фото, наложив диджитал-платье. Наряд в стиле русалочки позволил подчеркнуть ее изгибы фигуры. Кока показала ножку и точеные плечики. Она призналась, что специально дразнит фанатов.

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Клава Кока. Фото: соцсети звезды

«Бибер, я забыла у тебя свою одежду… Пришлось диджитал-платье надеть!» — написала звезда.

Поклонники были впечатлены. «Джастин явно оценит», «Это умопомрачительно», «Какая красота», «Просто сногсшибательно», «Вот и русалочка», «На вас все смотрится бесподобно», — стали писать подписчики.

 

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