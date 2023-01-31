«Бибер, я забыла у тебя свою одежду»: обнаженная Клава Кока прикрыла свои прелести диджитал-платьем

Клава снова удивила поклонников. В последнее время она все чаще оголяется на камеру. На этот раз певица обнажила фигуру, но прикрыла прелести на фото, наложив диджитал-платье. Наряд в стиле русалочки позволил подчеркнуть ее изгибы фигуры. Кока показала ножку и точеные плечики. Она призналась, что специально дразнит фанатов.

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