Стало известно, как себя чувствует Анатолий Чубайс после тяжелой болезни

Летом 2022 года прошла новость, что известный российский политик Анатолий Чубайс слег в одной из клиник Европы с редкой аутоиммунной болезнью — синдромом Гийена-Барре.

Прошло полгода. По новым данным, восстановление здоровья бывшего спецпредставителя президента РФ идет успешно, но пока что 67-летний управленец не берется за новые проекты.

«Реабилитация здоровья идет успешно. Это на самом деле долгий процесс с таким синдромом, но врачи оптимистично настроены. В то же время они не рекомендуют пока заниматься какой-либо активной деятельностью, чтобы это не затормозило выздоровление. Поэтому новыми проектами пока не занимается», — цитирует ТАСС источник, знакомый с состоянием Чубайса.

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Напомним, упомянутый синдром приводит к тому, что больной частично теряет контроль над мышцами в конечностях, а в тяжелых случаях проблемы возникают и в работе дыхательных мышц.