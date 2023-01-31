«Идет на поправку»: друг Дроздова рассказал о скорой выписке телеведущего из больницы

31 января в СМИ прошла информация, что известный зоолог и телеведущий Николай Дроздов идет на поправку, и скоро его выпишут из больницы.

«Татьяна Петровна (жена Дроздова - Прим. авт.) вчера была у Николая Николаевича в больнице, он чувствует себя прекрасно, идет на поправку, - рассказал ТАСС друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев. - Я думаю, что уже буквально через неделю его точно отпустят домой, будет долечиваться в родных стенах. Они, как известно, лечат лучше всего».

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Напомним, 85-летний ветеран российского ТВ попал в больницу в конец января после неудачного падения и несколько дней провел в палате интенсивной терапии. У знаменитого ученого оказались сломаны несколько ребер. Многие звезды шоу-бизнеса, как и вся страна, переживают за здоровье эксперта по животным.