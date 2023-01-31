Именем погибшего Пускепалиса назвали улицу

Теперь имя Сергея Пускепалиса носит одна из улиц города Магнитогорска Челябинской области. Заслуженный артист РФ погиб в автокатастрофе, перегоняя бронированный автомобиль на Донбасс.

Для жителей Магнитогорска Пускепалис – не просто медийное лицо, артист из сериалов: на протяжении нескольких лет он был главным режиссером Магнитогорского Драмтеатра имени Пушкина, в этом же городе преподавал в консерватории.

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В сентябре прошлого года артист загрузил приобретенный им автомобиль гуманитарной помощью и поехал на Донбасс, но вскоре фургон вынесло на встречную полосу. Сергей Пускепалис и водитель Александр Синицын погибли. По материалам издания «РИА ФАН».