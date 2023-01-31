Опасно есть, кишит бактериями: Собчак проверила готовую еду популярных брендов и ужаснулась

Примечательно, что Ксения и Екатерина сделали анализы готовых блюд с разницей в месяц и сравнили результаты. Они озвучили пнализы готовых блюд трех самым популярных брендов «Вкус Мил», Grow Food и Level Kitchen.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По их словам, изначально они хотели проверить блюда на БЖУ, так как об этом просили пользователи Сети, но нашли также жалобы на отравления. Поэтому был сделан анализ на общее микробное число и на бактерии группы кишечной палочки.

Результат их поразил. первый анализ показал, что оба показателя превышены во всех блюдах всех трех брендов. И общее микробное число, и кишечная палочка, в частности. А эти бактерии вызывают отравление.

Второй анализ оказался почти идентичным, но было единственное исключение. В блюде из «Вкус Мил» показатель кишечной палочки не был превышен, однако общее количество бактерий тоже оказалось высоким. Все это указывает на проблемах с чистотой на производстве.