«Счастье ушло, а бизнес прогорел»: Моргенштерн* выставил на продажу свои бриллиантовые цепи

Никто не верил, что это когда-нибудь произойдет, но 2022 год поменял все. Новость из мира экономики: у рэпера Моргенштерна* закончились деньги.

В конце января уехавший из России артист, которому скоро исполнится 25 лет, выложил в социальные сети рекламное видео, в котором заявил, что продает созданные специально для него ювелирные украшения. Эти сияющие изделия сверкали на моднике в его клипах.

«Здарова, животные! Это Алишер Моргенштерн*, надеюсь, вы меня помните, я «Кадиллак» написал… — обратился рэпер к поклонникам. — Было время, я был чертовски популярен в России, но в связи с последними событиями мне нужно начинать новую главу в своем творчестве. Поэтому я решил подарить вам… Ну как — почти подарить все свои обрывки памяти из белого золота и бриллиантов».

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