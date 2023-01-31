«Счастье ушло, а бизнес прогорел»: Моргенштерн* выставил на продажу свои бриллиантовые цепи

Моргенштерн* выставил на продажу свои бриллиантовые цепи

Алишер Моргенштерн* до того, как обеднел. Фото: Global Look Press

Уехавшему из России рэперу нужны деньги на продолжение карьеры.

Никто не верил, что это когда-нибудь произойдет, но 2022 год поменял все. Новость из мира экономики: у рэпера Моргенштерна* закончились деньги.

В конце января уехавший из России артист, которому скоро исполнится 25 лет, выложил в социальные сети рекламное видео, в котором заявил, что продает созданные специально для него ювелирные украшения. Эти сияющие изделия сверкали на моднике в его клипах.

«Здарова, животные! Это Алишер Моргенштерн*, надеюсь, вы меня помните, я «Кадиллак» написал… — обратился рэпер к поклонникам. — Было время, я был чертовски популярен в России, но в связи с последними событиями мне нужно начинать новую главу в своем творчестве. Поэтому я решил подарить вам… Ну как — почти подарить все свои обрывки памяти из белого золота и бриллиантов».

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На продажу ушли следующие лоты:

  • «сияющие калькулятор, чтобы считать доходы и расходы, дебеты и кредиты», сделанный в честь выхода альбома Last One;
  • внушительный по размеру кулон в виде доллара, сделанный в честь выхода альбома Million Dollar: Happiness;
  • цепь, сделанная в честь выхода альбома Million Dollar: Business;
  • кулон «молодого Хефнера» с изображением зайчика Playboy.

«Как мы знаем, Happiness (с англ. «счастье». — Прим. авт.) ушло, а Business (с англ. «бизнес». —​​​​​​​ Прим. авт.) прогорел, — иронично говорит на видео Алишер. — Будет жалко с этим прощаться, но если хорошо заплатите, не будет жалко. Это действительно неотъемлемая часть моей большой, легендарной истории…»

Покинувший Россию артист выставил свои богатства в элитном ювелирном магазине в Дубае и предлагает фанатам купить их за бешеные деньги, став частью его новой истории. Позовите, когда он начнет распродавать тачки.

* Данный артист признан в России иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 6 мая 2022 года.

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