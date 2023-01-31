«Цель достигнута»: Аня Левченко из «Дома-2» похвастала покупкой «Мерседеса»

Бывшая участница «Дома-2» Аня Левченко стала обладательницей машины своей мечты. Аня Левченко купила «Мерседес».
Снимком, на котором она запечатлена с сыном Давидом на руках на фоне машины благородного серебристого оттенка, Аня Левченко поделилась в микроблоге. В кадре у нее вид победительницы.
«Добро пожаловать в семью. Цель достигнута! Благодарна за каждый свой день», — написала под фото Аня Левченко.
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Аня Левченко с сыном и своей машиной. Фото: соцсети
Судя по всему, покупка машины стала первым важным событием, которые наметила себе Аня Левченко на 2023 год.
«В 2022 году я развелась. Сейчас я прохожу нелегкий путь. 2023 год, будь самым лучшим», — писала Аня Левченко в микроблоге в первые дни января 2023 года.