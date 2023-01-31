«Цель достигнута»: Аня Левченко из «Дома-2» похвастала покупкой «Мерседеса»

Бывшая участница «Дома-2» Аня Левченко стала обладательницей машины своей мечты. Аня Левченко купила «Мерседес».

Снимком, на котором она запечатлена с сыном Давидом на руках на фоне машины благородного серебристого оттенка, Аня Левченко поделилась в микроблоге. В кадре у нее вид победительницы.

«Добро пожаловать в семью. Цель достигнута! Благодарна за каждый свой день», — написала под фото Аня Левченко.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».