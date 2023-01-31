«Я разрываюсь на мелкие части»: рыдающая Юлия Ефременкова попросила фанатов молиться на фоне трагедии в семье

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова переживает сейчас одни из самых сложных дней. Тяжело заболела ее мама, и врачи не делают никаких прогнозов. Пожилая женщина попала в больницу пару недель назад, но с тех пор ее состояние только ухудшается.

Юлия Ефременкова каждый день узнает от врачей новости, из-за которых у нее убавляется оптимизма. В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео, в котором она рассказала о состоянии мамы. Звезда реалити-шоу не смогла сдержать слез. Юлия извинилась за свои эмоции, признавшись, что ее разрывает изнутри.

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