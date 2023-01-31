«Я разрываюсь на мелкие части»: рыдающая Юлия Ефременкова попросила фанатов молиться на фоне трагедии в семье

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова переживает сейчас одни из самых сложных дней. Тяжело заболела ее мама, и врачи не делают никаких прогнозов. Пожилая женщина попала в больницу пару недель назад, но с тех пор ее состояние только ухудшается.
Юлия Ефременкова каждый день узнает от врачей новости, из-за которых у нее убавляется оптимизма. В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео, в котором она рассказала о состоянии мамы. Звезда реалити-шоу не смогла сдержать слез. Юлия извинилась за свои эмоции, признавшись, что ее разрывает изнутри.
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«Все эти дни мама не встает. Она лежала в Звенигороде (там я ее навещала), потом ее перевели в Одинцово. У моей мамочки пропала речь, и она перестала сама есть. Сейчас я нахожусь просто, как в бреду, настолько сильный удар я получила под дых. Внутри у меня все просто разрывается на мелкие части», — поделилась Юлия Ефременкова.
Она попросила поклонников молиться за выздоровление ее мамы Алевтины.