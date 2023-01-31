Тодоренко в монокини сверкнула «межножьем» на пляже: фигура «прямоугольник» во всей красе

Тодоренко не скрывает, что после Нового года уехала на Мальдивы. Она наслаждается отпуском с детьми, а вот ее муж Влад Топалов с ней не поехал. Телеведущая катается на яхте и проводит время с малышами. А вот накануне она покрасовалась на пляже. Регина запечатлелась в зеленом монокини. Она оголила свои бедра. При этом звезда прикрыла живот, а вот свое пышное декольте показала всем.

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