Тодоренко в монокини сверкнула «межножьем» на пляже: фигура «прямоугольник» во всей красе

Регина Тодоренко уже давно стала знаменитой. Она много лет работает на телевидении. Многие зрители узнали о ней, когда Регина вела шоу «Орел и решка». Однако теперь она снимается в новых проектах, а в прошлом году артистка даже стала мамой во второй раз. Рождение сына Мира не мешает звезде путешествовать.
Тодоренко не скрывает, что после Нового года уехала на Мальдивы. Она наслаждается отпуском с детьми, а вот ее муж Влад Топалов с ней не поехал. Телеведущая катается на яхте и проводит время с малышами. А вот накануне она покрасовалась на пляже. Регина запечатлелась в зеленом монокини. Она оголила свои бедра. При этом звезда прикрыла живот, а вот свое пышное декольте показала всем.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Поклонники посчитали, что Тодоренко постройнела. Однако пока у нее нет талии, поэтому фигура смотрится как прямоугольник. «Такая вы массивная», «Нужно поднажать на спорт», «Цвет купальника вам идет», «Не самое лучшее фото», «Какая вы милашка», «А где талия?», «Животик прикрыли, хитрая», — стали писать фанаты.