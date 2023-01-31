Агата Муцениеце без лифчика обнажила свои «бугры страсти»: глаза стыдливо опустила вниз

Агата Муцениеце давно стала популярной актрисой. После съемок в сериале «Закрытая школа» количество ее поклонников увеличилось в разы. А когда она рассталась с Павлом Прилучным, то ее поддержали фанаты. За минувшие два года она похудела, снялась в новых проектах и купила новый дом.
Примечательно, что Агата стала чаще носить короткие платья. А после отпуска в Дубае она даже снялась в смелой фотосессии. Актриса не только покрасовалась в белье, но и даже топлес. На этот раз она покрасовалась в расстегнутой рубашке. Муцениеце сверкнула округлыми полушариями груди на камеру. При этом она прикусила нижнюю губу и опустила глаза вниз.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Сколько же классных фоточек вас ждет, надеюсь у вас всех там доброе утро», — написала звезда.
Поклонники были восхищены. Многие считают, что артистка похорошела. «Вау, какая красотка», «Какая крутая», «Ох, какая грудь», «Вы прям цветете после развода», «Просто бесподобная», «Любуемся вами», — стали писать подписчики.