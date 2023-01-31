Агата Муцениеце без лифчика обнажила свои «бугры страсти»: глаза стыдливо опустила вниз

Примечательно, что Агата стала чаще носить короткие платья. А после отпуска в Дубае она даже снялась в смелой фотосессии. Актриса не только покрасовалась в белье, но и даже топлес. На этот раз она покрасовалась в расстегнутой рубашке. Муцениеце сверкнула округлыми полушариями груди на камеру. При этом она прикусила нижнюю губу и опустила глаза вниз.

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