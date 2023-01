Майкла Джексона в байопике о певце сыграет его племянник

Создатели грядущего байопика о Майкле Джексоне под названием «Майкл» объявили артиста, который сыграет короля поп-музыки. И этим парнем оказался племянник самой звезды — 26-летний Джафар Джексон. Молодой человек уже репетирует роль своего дяди — на днях выложил первое фото в образе в Twitter.

«Я встретил Джафара более двух лет назад и был поражен тем, как органично он олицетворяет дух и личность Майкла, — говорит продюсер проекта Грэм Кинг. — Это было что-то настолько мощное, что даже после проведения поиска по всему миру стало ясно, что он единственный человек, который возьмет на себя эту роль. Я очень взволнован тем, что он согласился сыграть своего дядю, и не могу дождаться, когда мир увидит его на большом экране в роли Майкла Джексона».

«Невероятно интересно наблюдать, как Джафар оживляет Майкла, — отмечает режиссер Антуан Фукуа. — У меня была такая духовная связь, когда я впервые встретил Джафара, у которого есть естественная способность подражать Майклу и такая замечательная химия с камерой».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что Джафар — сын брата Майкла, Джермейна Джексона, который также был участником группы The Jackson 5. Три года назад молодой человек выпустил собственную песню на YouTube под названием Got Me Singing.