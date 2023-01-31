Появились сообщения о продолжении сериала «Ход королевы»

В аккаунте актрисы Ани Тейлор-Джой, сыгравшей главную героиню в нашумевшем сериале «Ход королевы», появилась информация о том, что скоро будет сниматься второй сезон сериала. Поклонники пришли в восторг, однако очень скоро выяснилось: это неправда. Оказывается, страничку актрисы использовали для фейковой информации взломщики. Тейлор-Джой, вернув себе аккаунт и удалив ложный пост, сообщила об этом.

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«Прошу прощения за все неудобства, это не я!» - такие слова появились в ее профиле.

Напомним, сериал «Ход королевы» вышел на экран в октябре 2020 года. Ни о каком продолжении речь не идет. По материалам издания «РИА ФАН».