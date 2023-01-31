Стало известно, как изменилось состояние Романа Костомарова

Сергей Костомаров, отец спортсмена, рассказал о том, что Роман уже находится в стабильном состоянии, его семья надеется на выздоровление.

«Оксана (супруга фигуриста. — Прим. ред.) говорит: стабильно нормально. Его отключают от ИВЛ, потом снова подключают. Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось», — признается отец фигуриста.

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Однако сам пока еще сына не видел, и о выписке домой говорить рано.