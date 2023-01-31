Принц Гарри и Меган Маркл отчитались, что хорошего они сделали для простых людей

Мы уже привыкли, что Меган Маркл и принц Гарри большую часть времени жалуются публике на то, как плохо с ними обращались в британской королевской семье. Но ведь у звездной пары есть и другие дела, например, благотворительный фонд Archewell. На днях он, кстати, опубликовал статистику своей деятельности за 2020–2022 годы.

Как передает издание People, фонд герцогов Сассекских собрал около 13 миллионов долларов и выделил около 3 миллионов в виде грантов в 2021 году. Оставшаяся часть «распределяется на благотворительные гранты в ближайшие годы».

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