«Зависть гложет»: почему Боня накинулась на жену Петросяна — Миро разложила по полочкам

«Зависть гложет»: почему Боня накинулась на жену Петросяна – Миро разложила по полочкам

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Виктория Боня раскритиковала Татьяну Брухунову за ее дорогие вещи.

Виктория Боня неожиданно накинулась на Татьяну Брухунову, жену Евгения Петросяна, возмутившись ее дорогими нарядами. 

«Держит сумку за 315 тысяч рублей. Но это только сумочка, а брошь? 39 тысяч. Носочки за 16 тысяч. 45 тысяч рублей очечки. Петросян неплохо потратился — целых полмиллиона!» — сказала Виктория Боня.

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И заявила, что, дескать, таким женщинам, как она, вообще можно мешок на себя надеть и все равно будет выглядеть великолепно, якобы роскошь ей и не нужна для эффектного образа.

Блогер Лена Миро уверена, что в словах светской львицы сквозит неприкрытая зависть по отношению к Татьяне Брухуновой.

«Евгений Ваганович, пришлите Боне отрез мешковины. Не поскупитесь, метра два или даже три. Видите, человека зависть гложет, она тоже хочет выглядеть на миллион, как ваша Танюшка!

А так сошьет себе платье из отреза по размеру и всем покажет! А ты, Танюшка, подари от сердца Боньке брошь, она такое любит», — написала в своем ЖЖ блогер.

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