«Зависть гложет»: почему Боня накинулась на жену Петросяна — Миро разложила по полочкам

Виктория Боня неожиданно накинулась на Татьяну Брухунову, жену Евгения Петросяна, возмутившись ее дорогими нарядами.

«Держит сумку за 315 тысяч рублей. Но это только сумочка, а брошь? 39 тысяч. Носочки за 16 тысяч. 45 тысяч рублей очечки. Петросян неплохо потратился — целых полмиллиона!» — сказала Виктория Боня.

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И заявила, что, дескать, таким женщинам, как она, вообще можно мешок на себя надеть и все равно будет выглядеть великолепно, якобы роскошь ей и не нужна для эффектного образа.

Блогер Лена Миро уверена, что в словах светской львицы сквозит неприкрытая зависть по отношению к Татьяне Брухуновой.

«Евгений Ваганович, пришлите Боне отрез мешковины. Не поскупитесь, метра два или даже три. Видите, человека зависть гложет, она тоже хочет выглядеть на миллион, как ваша Танюшка!

А так сошьет себе платье из отреза по размеру и всем покажет! А ты, Танюшка, подари от сердца Боньке брошь, она такое любит», — написала в своем ЖЖ блогер.