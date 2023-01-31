Не хочет попсы: названа новая причина отмены байопика Мадонны

Недавно прошла новость о том, что певица Мадонна отменила свой биографический фильм из-за предстоящего мирового турне. Киностудия уже потратила миллионы долларов, была найдена идеальная актриса на роль поп-королевы, но тут вдруг 64-летняя артистка решила прокатиться по миру с концертами.

Теперь в западных СМИ появились новые подробности этой истории. Некий друг Мадонны рассказал журналистам о том, что у звезды появились творческие разногласия со студией Universal Pictures.