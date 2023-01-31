Не хочет попсы: названа новая причина отмены байопика Мадонны

Недавно прошла новость о том, что певица Мадонна отменила свой биографический фильм из-за предстоящего мирового турне. Киностудия уже потратила миллионы долларов, была найдена идеальная актриса на роль поп-королевы, но тут вдруг 64-летняя артистка решила прокатиться по миру с концертами.
Теперь в западных СМИ появились новые подробности этой истории. Некий друг Мадонны рассказал журналистам о том, что у звезды появились творческие разногласия со студией Universal Pictures.
«В основном, им это (сценарий, - Прим. авт.) не нравится, — цитирует источник издание Page Six. - Они хотят, чтобы это было попсово и легко. Мадонна же хочет чего-то более серьезного, и дело зашло в тупик».
«Она скорее обратится к другой студии, чем изменит сценарий. Она все еще хочет снять фильм, но теперь вернется к нему только после тура. Она держит тех же сценаристов, но понимает, что ей, возможно, придется переделывать сюжет, если актеры окажутся недоступны».
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Напомним, после большого кастинга на роль молодой Мадонны была выбрана актриса Джулия Гарнер («Озарк», «Изобретая Анну»), которой 1 февраля исполнится 29 лет.