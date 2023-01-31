«Если кто-то зовет меня Роном, я откликаюсь»: Руперт Гринт — об «удушающих» съемках «Гарри Поттера»

34-летний британский актер Руперт Гринт в новом интервью рассказал, что сниматься в «Гарри Поттере» было вовсе не легко. Особенно на фоне того, что половина героев франшизы была подростками на момент создания фильмов.
«Поттер» был такой насыщенный — съемки занимали весь год, а остальное время мы занимались продвижением. Это было довольно удушающе, — рассказал он изданию Bustle. — Думаю, мы закончили в нужное время. Если бы мы продолжили, все могло бы пойти под откос».
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На съемочной площадке Руперт перестал понимать, где он, а где его персонаж Рон Уизли. Границы между ними «размылись».
«В кино мы слились в одно целое. К концу я уже играл самого себя, — рассказал актер, добавив, что Рон стал его вторым именем. — Я откликаюсь, если кто-то зовет меня Роном».
Напомним, после завершения съемок франшизы про волшебников Гринт даже хотел забросить актерскую карьеру. Но позже нашел себя в сериалах «Большой куш» и «Дом с прислугой». В феврале выйдет новый фильм с его участием — «Стук в дверь».