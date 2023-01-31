«Если кто-то зовет меня Роном, я откликаюсь»: Руперт Гринт — об «удушающих» съемках «Гарри Поттера»

На съемочной площадке Руперт перестал понимать, где он, а где его персонаж Рон Уизли. Границы между ними «размылись».

«В кино мы слились в одно целое. К концу я уже играл самого себя, — рассказал актер, добавив, что Рон стал его вторым именем. — Я откликаюсь, если кто-то зовет меня Роном».

Напомним, после завершения съемок франшизы про волшебников Гринт даже хотел забросить актерскую карьеру. Но позже нашел себя в сериалах «Большой куш» и «Дом с прислугой». В феврале выйдет новый фильм с его участием — «Стук в дверь».