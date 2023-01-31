Севастьянова бесстыдно покуражилась на людях: разбила плоть на две филеи (фото)

Севастьянова бесстыдно показала лобок на людях: разбила плоть на две филеи (фото)

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова умеет устроить ажиотаж вокруг своей персоны.

Каролина Севастьянова способна вызвать ажиотаж в Сети фактически из ничего. Звезда обладает столь притягательной внешностью, что каждое ее фото бурно обсуждается поклонниками и хейтерами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На сей раз спортсменка привлекла к себе внимание селфи в облегающих брючках из лифта.

Каролина Севастьянова проигнорировала советы Эвелины Хромченко, которые стилист давала на шоу Первого канала «Модный приговор», и обтянула свой лобок бесстыдно. При этом ее филейная часть словно разделилась надвое замком.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Напомним, ведущая рассказывала, что по нормам этикета паховую зону женщины не должны выделять, прикрывая ее при сильном облегании брюк чем-то сверху (кофтой, жакетом, блузкой).

Читайте также