Севастьянова бесстыдно покуражилась на людях: разбила плоть на две филеи (фото)

Каролина Севастьянова способна вызвать ажиотаж в Сети фактически из ничего. Звезда обладает столь притягательной внешностью, что каждое ее фото бурно обсуждается поклонниками и хейтерами.
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На сей раз спортсменка привлекла к себе внимание селфи в облегающих брючках из лифта.
Каролина Севастьянова проигнорировала советы Эвелины Хромченко, которые стилист давала на шоу Первого канала «Модный приговор», и обтянула свой лобок бесстыдно. При этом ее филейная часть словно разделилась надвое замком.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
Напомним, ведущая рассказывала, что по нормам этикета паховую зону женщины не должны выделять, прикрывая ее при сильном облегании брюк чем-то сверху (кофтой, жакетом, блузкой).