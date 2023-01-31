С Валюхой Будько один типаж! Вот какая она, жена Федора Добронравова – его единственная в жизни любовь

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов счастлив в единственном браке уже много десятилетий. Его избранница – ровесница Ирина, подарившая ему двоих сыновей, отправившихся по отцовским стопам.

Добронравов не афиширует свою личную жизнь, не выводит в свет супругу, да она и сама избегает публичности.

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Федор и Ирина знакомы с детства, учились в одной школе. Они оба родом из Таганрога, там и свадьбу сыграли в 1983 году. И многим поклонникам сериала «Сваты» любопытно, как выглядит сейчас Ирина Добронравова.

Оказывается, у нее с экранной женой Добронравова Валюхой Будько – один типаж на двоих. Это заметили подписчики в соцсетях, рассматривая фотоархивы семьи Добронравовых.