Новости шоу-бизнеса: Козловский вышел в свет с возлюбленной, Таюрская почувствовала себя Пугачевой, Ланская неизлечимо больна

Козловский вышел в свет с возлюбленной

На премьере сериала «Раневская» Данила Козловский появился не один, а с очаровательной спутницей, в которой люди узнали Оксану Акиньшину. Их роман ведет отсчет со времен «Чернобыля», когда актер бросил мать своего ребенка Ольгу Зуеву ради новой подруги.

Карнавал замирила с Долиной конфликт

Несколько лет назад Лариса Долина уделала Валю Карнавал, отправив ее петь на кухне. Мол, девочка без музыкального образования не попадает в ноты, а уже мнит себя суперстар. Накануне Валя совершила жест примирения, подарив легендарной артистке цветы. Они обнялись – мировая «оформлена».

Леонтьев прогорел со стояком в суде

Валерий Леонтьев проиграл в суде круглую сумму денег. А все из-за стояка, который дал течь в его московской квартире. Затопило квартиру снизу, из-за чего произошла отслойка краски, отошла со стен венецианская штукатурка и испортилась комната — по всему потолку появились огромные страшные пятна. Сумма ущерба – 300 тысяч рублей.

Таюрская возомнила себя второй Примадонной

Софья Таюрская возомнила себя второй Аллой Пугачевой, после того как ее бойфренда Илью Прусикина* признали иноагентом. Она процитировала Примадонну, требовавшую себе статуса иноагента вслед за Максимом Галкиным* еще прошлым летом.

Ланская неизлечимо больна

Валерия Ланская призналась, что неизлечимо больна. Диагноз актриса озвучила спустя много лет после дебюта недуга. У нее диабет первого типа, инсулинозависимый, а началось все во время беременности.

* Включены Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента