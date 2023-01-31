Бесстыдство в зале суда: Кошкина вывалила пышную плоть на трибуне

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина активно снимается в российских сериалах. На этот раз красавица показала, как выглядит ее героиня в новом многосерийном фильме. Правда, кого именно играет актриса, она не раскрыла.

«Съемки сериала «Звездный суд». Это тот самый, куда я текст 3 дня учила, а перед самым мотором мне выдали новый, переписанный. Как вам образ?» - написала под фото актриса.

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Снимки Кошкиной были сделаны в зале суда. Звезда позирует у трибуны в миниатюрном платье, едва выдерживающем пышную плоть хозяйки. Фанаты пришли в восторг от образа Яны и усыпали ее комплиментами.