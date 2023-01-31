«Моя Лиза»: Сосо Павлиашвили показал необычную дочь – совсем взрослая стала

Лиза многим подписчикам, увидевшим фотографии, показалась необычной. Поскольку у девушки новый имидж. Она теперь носит все черное, красит губы темной помадой и предпочитает много металлических украшений. Люди заподозрили, что дочка Павлиашвили теперь является поклонницей одной из молодежных субкультур.

«Моя Лиза, дреды и зима», - подписал кадры музыкант.

Но даже такой образ не скрыл главного. Дочка невероятно похожа на своего отца, как даже заметили многие, - просто его копия.